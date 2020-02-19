На блокпосту в Луганской области задержали боевика

19 февраля 2020, 18:00

Нацгвардейцы задержали боевика, который пытался пересечь блокпост вблизи Городища.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в поисковой базе ситуационного центра гражданин, 1958 года рождения, числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию.

"Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции ГУ НП в Луганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»", - сказано в сообщении.