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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
19 февраля 2020, 18:00

На блокпосту в Луганской области задержали боевика

Нацгвардейцы задержали боевика, который пытался пересечь блокпост вблизи Городища.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в поисковой базе ситуационного центра гражданин, 1958 года рождения, числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию.

"Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции ГУ НП в Луганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»", - сказано в сообщении.

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