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Общественное мнение
Происшествия
19 февраля 2020, 10:30

В Житомирской области автобус въехал в электроопору, есть жертвы

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около 7:15 в Коростене пассажирский автобус ПАЗ-4234 совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии 66-летний водитель транспортного средства погиб.

Также в результате ДТП пострадали двое пассажиров в возрасте 53 и 63 года. Пострадавшие обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители проверяют информацию о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.

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