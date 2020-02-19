В Житомирской области автобус въехал в электроопору, есть жертвы

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.
По данным правоохранителей, сегодня около 7:15 в Коростене пассажирский автобус ПАЗ-4234 совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии 66-летний водитель транспортного средства погиб.
Также в результате ДТП пострадали двое пассажиров в возрасте 53 и 63 года. Пострадавшие обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители проверяют информацию о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.