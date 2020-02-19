Осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев

19 февраля 2020, 10:45

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 69-летний журналист получит лечение в «Феофании». Позже она уточнила, что Семена будет лечиться в «Государственной научном учреждении Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

После этого ему планируют предоставить «социальное обеспечение от государства в полном объеме».

22 сентября 2017 в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил Николая Семену к 2,5 годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное волеизъявление».

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.

В конце 2018 года в Симферополе он перенес операцию по удалению желчного пузыря и камней из желчевыводящих путей.

28 января стало известно, что подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя досрочно прекратил испытательный срок и снял судимость с Семены. После того как это решение вступило в силу, был снят запрет журналисту заниматься публичной деятельностью. Семена заявил, что хочет «вернуться в журналистику».