Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
19 февраля 2020, 11:07

Война на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых

В штабе операции Объединенных сил на Донбассе рассказали о состоянии украинских военных, которые были ранены во время вчерашнего наступления на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

По данным штаба, всем раненым в результате боевых действий была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего их отправили в военный мобильный госпиталь.

"Сейчас после медицинского дообследования, они получили необходимую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы жизни раненых украинских военнослужащих пока нет.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: