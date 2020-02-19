Война на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых

19 февраля 2020, 11:07

В штабе операции Объединенных сил на Донбассе рассказали о состоянии украинских военных, которые были ранены во время вчерашнего наступления на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

По данным штаба, всем раненым в результате боевых действий была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего их отправили в военный мобильный госпиталь.

"Сейчас после медицинского дообследования, они получили необходимую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы жизни раненых украинских военнослужащих пока нет.