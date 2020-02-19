Советы будущему владельцу салона красоты — как сделать бизнес успешным

19 февраля 2020, 12:00

Вы давно мечтали открыть салон красоты и, наконец, фантазия вскоре станет реальностью? К сожалению, именно это может явиться причиной большого разочарования, поскольку любой бизнес — это неустанный труд, а не построение воздушных замков. Чтобы избежать разочарований и построить действующий бизнес, следует еще на этапе планирования озаботиться несколькими важными вопросами — в том числе, где купить вакуумный аппарат для массажа и сколько сотрудников будет трудиться в вашем салоне.

Финансы

Цель любого бизнеса — как можно быстрее перейти к высокой прибыльности, но затраты на салон могут повергнуть вас в пучину беспокойства. Чтобы избежать излишних тревог, нужно посмотреть страху в лицо и разобрать его на детали.

Во-первых, определить, каковы будут регулярные ежемесячные затраты на салон. В их число входит арендная плата, расходы на оборудование и страхование. Во-вторых, составить примерную долю расходов на следующие переменные категории:

- заработная плата сотрудникам;

- косметологические препараты, используемые специалистами в салоне;

- реклама и маркетинг.

После того, как вы определите свои ежемесячные расходы, составьте план-прогноз будущих доходов на ближайший год. Ваш прогноз должен основываться на фактах — количестве и стоимости услуг.

Оборудование

Если вы уже нашли подходящее для своего салона помещение, самое время озаботиться покупкой оборудования. Но даже на этапе планирования вам стоит изучить возможных поставщиков, чтобы точно знать, с кем стоит иметь дело и чье качество выше.

Салонное оборудование «съедает» значительную часть бюджета, и многие владельцы нередко растрачивают средства, приобретая незначительные и порой совершенно ненужные вещи. Чтобы финансы не спели раньше времени романсы, создайте базовый список материалов, необходимых для вашего салона. Приблизительный список того, что вам потребуется:

- аппараты для косметологических процедур, например, MEDICALASER;

- кушетки, кресла;

- зеркала, желательно с подсветкой;

- шкафы, тумбы и кейсы для хранения препаратов;

- раковины или чаши для умывания.

Количество требуемого оборудования напрямую зависит от размера салона и количества работающих в нем сотрудников. Кроме основного оборудования, качественный салон должен обладать зоной регистрации — соответствующий стол, диван или кресла для посетителей, столик, несколько предметов декора: цветы, картина, зеркало.

Сотрудники

Без отличных мастеров ни один салон долго не прослужит, поэтому критически важно найти самоотверженный персонал, который умеет работать с клиентами и обладает подтвержденным медицинским образованием. Прежде чем приступать к собеседованию, создайте список навыков, которыми должен обладать соискатель должности, и запишите вопросы, которые вы хотите задать. Также вы должны убедиться, что у соискателя есть право проживать и работать в стране, а также заполнить налоговые документы.

Также вы должны установить прочные отношения со своими сотрудниками, дабы избежать текучки кадров. Будьте лояльны к своей команде специалистов, давайте возможность карьерного роста, поощряйте полезные инициативы.