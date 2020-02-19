В Северодонецке 1 марта перекроют дороги

19 февраля 2020, 12:39

Согласно решению исполнительного комитета Северодонецкого городского совета от 06.02.2020 года №105, в связи с проведением массовых праздничных мероприятий по случаю праздника «Масленица» 01.03.2020 г. с 09.00 до 17.30 будет перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Центральный, между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского, согласно схемы.

Об этом сообщает сектор транспорта и связи Департамента экономического развития Северодонецкого городского совета

Движение маршрутных такси маршрута №101, будет осуществляться по измененной схеме.