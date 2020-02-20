Раде рекомендуют принять закон об ускорении пограничного контроля в ОРДЛО

20 февраля 2020, 12:54

Комитет Верховной рады по вопросам цифровой трансформации рекомендует парламенту принять за основу законопроект об ускорении прохождения пограничного контроля украинцами.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, речь идет о законопроекте №2729 "О внесении изменений в статью 19 закона "О Государственной пограничной службе Украины" об осуществлении процедур пограничного контроля"), которым предлагается предоставить полномочия Госпогранслужбе осуществлять процедуру пограничного контроля с использованием фиксации биометрических данных в отношении граждан Украины.

"Граждане Украины, которые захотят пройти пограничный контроль в ускоренном порядке, смогут воспользоваться системами фиксации биометрических данных для автоматизированной обработки в тех пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированных территориях, где такие системы установлены", - сказано в сообщении.

В Раде информируют, что комитет принял решение рекомендовать ВР принять данный законопроект за основу и направить вывод в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.