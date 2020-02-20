С чем следует носить мужские чиносы

20 февраля 2020, 13:32

Для того чтобы создать хороший модный образ необходимо изрядно постараться. Но если в вашем гардеробе имеются брюки чиносы, тогда, считайте, основная часть работы уже выполнена. Если же их нет, то вам следует посетить магазин bolf.ua.

С чем носить мужские чиносы

Выбрать удачное сочетание для данной модели штанов не составит вам никакого труда, так как стилисты уже создали бесчисленное количество образов, используя чиносы.

Самым простым луком, созданным с их помощью, будет сочетание классической футболки или повседневной рубашки. Для особо смелых решений можно приукрасить образ дополнительными подтяжками или жилетами. Помимо всего этого сюда хорошо впишутся шляпы в стиле «острых козырьков».

Касательно обуви, то здесь нет правил – подойдёт практически все. Если вы выбрали спортивный вариант, то можно дополнить все это дело кепкой.

Стиль casual в сочетании с мужскими чиносами

Добиться данного стиля можно интересными сочетаниями штанов с шикарным пальто лонгслив или более коротким полупальто. Классический бушлат и широкий шарф сделают ваш образ брутальным, но оставаясь в пределах уличного шика.

Клетчатая рубашка, строгий бомбер и свитер из кашемира тоже создадут образ, напоминающий о Техасе и других городах, где ковбойский стиль принят за один из основных. Данную стилистику можно видоизменять, оставаясь в пределах все той же «ковбойской» идеи: однотонная рубашка, пиджак или безрукавка из материала, напоминающего шерсть.

Чиносы не требуют к себе какого-то особенного подхода при выборе верхней одежды. Сочетается все: бобмеры кожаные и из синтетических материалов, полупальто, пальто, плащи, косухи и т.д.

Мужские чиносы в образах smart-casual

В таких образах обязательным атрибутом является рубашка. Для многослойности можно использовать пиджак с платком. Цвет платка должен быть такого же тона, что и сама рубашка, которая в свою очередь может быть с узором. Большинство стилистов, из-за неформальности данных брюк, советуют использовать свитера или жилетки, если принт чиносов имеет клетчатый вид или узор.

Из каких материалов делают мужские чиносы

Основным материалом при пошиве данных брюк является хлопок, который надает им легкость, хорошую терморегуляцию, приятность тактильных восприятий и гипоаллергические свойства.

Технология, которая использует саржевое плетение, придает штанам хорошую подвижность. Улучшается данный показатель также за счет эластичности материала. Однако, полностью хлопковые или льняные штаны не такие удобные, как те, что используют и синтетические материалы. Благодаря комфорту чиносы и завоевали свою популярность.

Выбирая штаны, обращайте внимание на процентное соотношение синтетических материалов к натуральным. Для комфорта в теплые или жаркие дни лучше всего подойдёт 10-процентное содержание синтетики. От 15% до 30% лучше всего для прохладных дней.

Купив штаны с высоким содержанием синтетики, вы рискуете постоянно потеть, создавая тем самым дискомфорт своему телу.