В Кабмине рассказали, что будет, если кто-то из эвакуированных заболеет

20 февраля 2020, 15:44

В случае выявления среди эвакуированных из Китая граждан окажется больной, то его изолируют, а для остальных продолжат карантин еще на 2 недели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что после обсервации украинцы, у которых нет симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.

При этом, если у кого-то окажется подозрение коронавирус срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

В то же время в Кабмине подчеркнули, что заведения по всей Украине готовы при необходимости оказывать необходимую помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

Напомним, сегодня 9:40 самолет спецрейса из Китая совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» для дозаправки, после чего вылетел в Харьков, куда прибыл около 12:00. Все прибывшие прошли паспортный контроль.

По данным Минздрава, у всех пассажиров, членов экипажа и сопровождающих лиц нет никаких симптомов острых респираторных инфекций.

45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных. В поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу.