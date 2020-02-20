В Северодонецке спасли собаку, которая провалилась под лед на озере Чистом

20 февраля 2020, 16:08

19 февраля в 9:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на озере Чистом в Северодонецке собака провалилась под лед и не может самостоятельно выбраться на поверхность.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что обессиленное животное долгое время находится в ледяной воде и нуждается в помощи.

Спасатели в защитных костюмах Л1 зашли в воду и вытащили пса.

"Собаку привезли в пожарно-спасательную часть, где фельдшер и сотрудники предоставили хвостатому помощь и отогрели", - уточнили в ГСЧС.