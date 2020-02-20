Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
20 февраля 2020, 16:08

В Северодонецке спасли собаку, которая провалилась под лед на озере Чистом

19 февраля в 9:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на озере Чистом в Северодонецке собака провалилась под лед и не может самостоятельно выбраться на поверхность.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что обессиленное животное долгое время находится в ледяной воде и нуждается в помощи.

Спасатели в защитных костюмах Л1 зашли в воду и вытащили пса.

"Собаку привезли в пожарно-спасательную часть, где фельдшер и сотрудники предоставили хвостатому помощь и отогрели", - уточнили в ГСЧС.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: