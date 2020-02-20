ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана

20 февраля 2020, 17:14

Государственное бюро расследований проведет открытый конкурс на руководителя Управления по делам Майдана.

Об этом заявила и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова, передает пресс-служба президента.

По ее словам, в январе прокуроры ГПУ, которые занимались делами Майдана, были переведены в Госбюро расследований, после чего подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. Она также отметила, что в ближайшее время объявят конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила Венедиктова.