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Общественное мнение
Власть
20 февраля 2020, 17:14

ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана

Государственное бюро расследований проведет открытый конкурс на руководителя Управления по делам Майдана.

Об этом заявила и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова, передает пресс-служба президента.

По ее словам, в январе прокуроры ГПУ, которые занимались делами Майдана, были переведены в Госбюро расследований, после чего подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. Она также отметила, что в ближайшее время объявят конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила Венедиктова.

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