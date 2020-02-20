В прифронтовой Попасной обстрелами повреждены могилы на кладбище

20 февраля 2020, 17:16

В прифронтовой Попасной в результате обстрела 18 февраля незаконных вооруженных формирований повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о циничном факте обстрела населенного пункта с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище», – говорится в сообщении.

Как отмечается, факт обстрела кладбища еще раз подтверждает «пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали». Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указанного факта», – резюмируется сообщение.