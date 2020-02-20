В Мариуполе маршрутка снесла автобусную остановку

20 февраля 2020, 17:18

Вчера, 19 февраля, около 11:00 в Мариуполе на улице Светлой автобус «Богдан» под управлением водителя 1966 года въехал в остановку общественного транспорта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).