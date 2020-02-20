Боевики вернули Украине тело погибшего 18 февраля военного

20 февраля 2020, 18:04

Сегодня состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Хитайлова, который погиб в бою 18 февраля. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала чествования павшего украинского героя», - говорится в сообщении.

Кроме того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного – Тимощука Сергея Владимировича, погибшего еще в 2014 году во время выполнения боевых задач, защищая суверенитет Украины.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине.

По данным штаба ООС на 10:15, бой завершился. Отмечается, что среди украинских защитников есть один погибший, четверо получили легкие ранения. Позже стало известно, что погиб 22-летний военнослужащий 72-й ОМБр Максим Хитайлов.

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.