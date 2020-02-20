В Новых Санжарах – стычки из-за прибытия эвакуированных из Китая

20 февраля 2020, 21:17

В поселке Новые Санжары Полтавской области, куда должны приехать эвакуированные из Уханя украинцы, начались столкновения между полицией и протестующими. Трансляцию ведет Радио Свобода.

Правоохранители оттесняют людей от моста по дороге к санаторию. Силовики заблокировали дорогу и пытаются создать границу для автобусов.

На видео видно, что есть пострадавшие. На месте дежурят кареты «скорой» помощи.

Местные жители разожгли два костра на дороге. К месту инцидента стягивают силы полиции и пожарных.

Напомним, сегодня 9:40 самолет спецрейса из Китая совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» для дозаправки, после чего вылетел в Харьков, куда прибыл около 12:00. Все прибывшие прошли паспортный контроль.

По данным Минздрава, у всех пассажиров, членов экипажа и сопровождающих лиц нет никаких симптомов острых респираторных инфекций.

45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных. В поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу.