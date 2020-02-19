Эвакуированных их Уханя разместят в санатории МВД на Полтавщине

20 февраля 2020, 10:55

После прилета из Киева в Харьков эвакуированных их Уханя украинцев и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что на борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

«Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы», – подчеркнули в МВД.

Также сообщается, что по прибытию всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами в специальной уединенной зоне аэропорта.

По данным МВД, специальным транспортом ГосЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

«В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», – сказано в сообщении.

МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

«Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации