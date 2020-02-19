Органами ДПС Луганщини проведено 22 перевірки з обігу підакцизних товарів

20 февраля 2020, 10:59

Протягом січня 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 22 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 25 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів. З них 11 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 850,1 тис. гривень.

Крім того, за січень цього року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 143 тис. гривень.