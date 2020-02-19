На Донбассе ранение получил один украинский военный

На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована активность снайперской пары.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили восемь обстрелов позиций ВСУ:
неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;
рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 15 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
недалеко от Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;
рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
дважды в районе населенного пункта Луганское - из 82-мм миномета боевики выпустили 6 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм выпустили 6 мин.
"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе.
С начала этих суток российские оккупационные войска из маномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки, потерь нет.