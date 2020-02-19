На Донбассе ранение получил один украинский военный

20 февраля 2020, 11:03

На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована активность снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили восемь обстрелов позиций ВСУ:

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;

рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 15 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды в районе населенного пункта Луганское - из 82-мм миномета боевики выпустили 6 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм выпустили 6 мин.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска из маномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки, потерь нет.