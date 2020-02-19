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Общественное мнение
Общество / Региональные
20 февраля 2020, 11:09

Красный Крест направил на Донбасс 11 грузовиков гуманитарной помощи

Международный комитет Красно Креста отправил на оккупированные территории Донбасса более 10 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от организации.

Общий вес продуктовых наборов, которые Красный Крест передал жителями оккупированных территорий, составляет 200 тонн.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло сообщала, что в 2020 году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Всего гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины

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