Красный Крест направил на Донбасс 11 грузовиков гуманитарной помощи

Международный комитет Красно Креста отправил на оккупированные территории Донбасса более 10 грузовиков с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По данным пограничников, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от организации.
Общий вес продуктовых наборов, которые Красный Крест передал жителями оккупированных территорий, составляет 200 тонн.
Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло сообщала, что в 2020 году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Всего гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины