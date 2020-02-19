Зеленский раскритиковал препятствующих размещению украинцев из Китая

20 февраля 2020, 11:46

Президент Владимир Зеленский раскритиковал тех, кто пытается препятствовать размещению эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщается на странице государства в Facebook.

«Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове», – отметил он.

По словам Зеленского были принятии беспрецедентные меры безопасности. «Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать – вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а в них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента», – подчеркнул президент.

Он заверил, что бактериологической опасности нет. «Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии», – заявил глава государства.

«Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома», – отметил Зеленский.

«К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно, если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети. Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных». Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь», – подытожил он.