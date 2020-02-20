Стычки в Новых Санжарах: пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, открыто 2 дела

21 февраля 2020, 09:00

Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах.

По данным пресс-службы ведомства, группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка.

Так, во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

«Для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона», - говорится в сообщении.

В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.