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Общественное мнение
Криминал
21 февраля 2020, 12:12

Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах

Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах, где вчера протестовали против размещения эвакуированных из Уханя.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский, передает РБК-Украина.

По словам начальника полиции, в настоящее время задержан один причастный к вчерашним столкновениям в Новых Санжарах, который пытался наехать на правоохранителей. Сейчас полиция устанавливает личности всех, кто вчера нарушал закон.

"У нас есть одно лицо, которое задержано. Местный житель пытался наехать на сотрудников спецподразделения. Всего в течение дня доставили в подразделения 24 человека, все они местные. Сегодня, анализируя ситуацию, которая сложилась, мы видим там и посторонних лиц. Они будут также идентифицированы, установлены и привлечены к ответственности", - заявил он.

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