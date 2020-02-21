В РФ Гриценко заочно приговорили к 6 годам колонии

21 февраля 2020, 14:24

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии «за призывы к террористическим актам на территории РФ», сообщает ТАСС.

«Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации») и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима», - огласил приговор судья Даниил Логачев.

Российский Суд также лишил его права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

«Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), был объявлен в международный розыск, в апреле 2019 года заочно арестован. Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и своего национального законодательства», – говорится в сообщении.

«Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании «Студия 1+1» выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала «112 Украина» он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока. Как установлено следствием и судом, причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается в том числе заключениями судебных экспертиз», – сказано в сообщении.