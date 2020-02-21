Геращенко: В беспорядках в Новых Санжарах в основном участвовали местные

21 февраля 2020, 15:34

В беспорядках в Новых Санжарах на Полтавщине основном участвовали местные, заявил в комментарии Радио Свобода заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Были призывы в социальных сетях, были влияния определенные со стороны разного рода пропагандистских ресурсов. В целом подавляющее большинство граждан – это были действительно жители Новых Санжар и Новосанжарского района. Они были фактически введены в заблуждение тем, что им показалось, что эвакуированные из Китая украинцы могут нанести им какой-то вред», - сказал Геращенко.

Он заверил: «Мы не дадим больше никому там совершать провокации».

«Более десятка нарушителей были задержаны, их личности установлены и каждый, кто бросал камни, разбивал стекло в автобусе, все будут привлекаться к ответственности», - заявил Геращенко.

Ранее пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев заявил, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах – не местные жители.

20 февраля в Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных из Китая. Днем в поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу.