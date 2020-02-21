У берегов Нигерии пираты захватили украинца

21 февраля 2020, 16:12

Вследствие пиратского нападения на судно у берегов Нигерии 20 февраля захвачены десять членов экипажа, один из которых – гражданин Украины.

Об этом сообщает директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет Укринформ

«Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых гражданин Украины», - отметил он.

Погорельцев проинформировал, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа. «Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт», - сообщил он.

Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.