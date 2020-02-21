ООН отправила на оккупированный Донбасс шесть грузовиков гумпомощи

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированную территорию Донбасса 6 грузовиков гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины последовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской областей направлены школьные принадлежности общим весом более 10 тонн.