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Общественное мнение
Общество / Региональные
21 февраля 2020, 16:22

ООН отправила на оккупированный Донбасс шесть грузовиков гумпомощи

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированную территорию Донбасса 6 грузовиков гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины последовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской областей направлены школьные принадлежности общим весом более 10 тонн.

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