Скалецкая заявила, что она в «Новых Санжарах»

21 февраля 2020, 17:02

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что находится в зоне обсервации в Новых Санжарах.

«Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение», - написала она в Facebook.

Вчера до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в «Новых Санжарах», обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и норм безопасности.

«Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с епикажем самолета», - заявил министр.

По словам Скалецкой, в настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания.

Ранее начальник медцентра Александр Блинов сообщил журналистам, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию «Новых Санжар» в Полтавской области.