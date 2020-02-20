Скалецкая проведет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Китая

21 февраля 2020, 09:43

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена вместе с эвакуированными из Уханя провести 14 дней на карантине в медицинском центре Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну», – написала министр.

Она подчеркнула, что власти тщательно подготовились к эвакуации и сделали условия пребывания эвакуированных абсолютно безопасными.

«То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас», — отметила она.

Скалецкая напомнила, что эвакуированные из Китая — соотечественники.

«Они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности», — подчеркнула она.