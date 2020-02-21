В «ДНР» задержали сотрудников «министерства доходов»

21 февраля 2020, 18:00

В «ДНР» задержана группа «должностных лиц» «министерства доходов и сборов» по подозрению в махинациях на «таможенных постах». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР задержали группу должностных лиц таможенной службы министерства доходов и сборов ДНР», – уверяют в «ДНР».

В «республике» добавляют, что «подозреваемые оформляли фиктивные документы о ввозе товаров на территорию республики».

«За каждое такое заявление фигуранты получали от предпринимателей 1-2 тыс. руб. (385-769 грн по местному курсу на 21.02.2020, – ред.). Преступные схемы реализовывались на пунктах пропуска "Мариновка", "Успенка" и "Новоазовск". По местам работы и проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений. Нелегальный доход задержанных составил более 1 млн руб. (384,6 тыс. грн) Своими действиями фигуранты причинили государству материальный ущерб в размере около 40 млн руб. (15,4 млн грн)», – сообщают в «ДНР».

«В настоящее время полиция проверяет членов организованной преступной группы на причастность к другим преступлениям», – утверждают в «республике».