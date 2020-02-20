Каждая пятая женщина в Украине сталкивалась с насилием

21 февраля 2020, 10:22

Каждая 5 женщина в Украине сталкивалась с той или иной формой насилия. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, выступая на Международном форуме UNFPA «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия».

Страдают от этого и мужчины. Однако 90% пострадавших от насилия – именно женщины.

В течение 2019 зафиксировано свыше 130 тысяч обращений граждан по поводу домашнего насилия, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них 88% - от женщин, 10% - от мужчин. От детей поступило 1055 обращений.

«Формирование нулевой толерантности к насилию и готовности противодействовать его проявлениям – один из ключевых приоритетов Минсоцполитики», - заявила министр.

Предоставление социальных услуг, в том числе временного убежища лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности вследствие совершения в отношении них домашнего насилия и насилия по признаку пола, обеспечивают:

21 центр социально-психологической помощи;

23 приюта или отделения для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;

339 мобильных бригад социально-психологической помощи;

12 центров медико-социальной реабилитации пострадавших;

12 центров дневного пребывания пострадавших;

142 «горячие линии».