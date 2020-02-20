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Общественное мнение
Экономика / Региональные
21 февраля 2020, 10:44

На відновлення навколишнього середовища підприємства Луганщини сплатили 1,6 млн грн екологічного податку

За січень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 1,6 млн грн екологічного податку. При цьому до спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 363,9 тис. гривень, до державного – 1,2 млн грн.

У відомстві зазначили, що впродовж січня 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебуває понад 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні обєкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.

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