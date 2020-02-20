На відновлення навколишнього середовища підприємства Луганщини сплатили 1,6 млн грн екологічного податку

21 февраля 2020, 10:44

За січень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 1,6 млн грн екологічного податку. При цьому до спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 363,9 тис. гривень, до державного – 1,2 млн грн.

У відомстві зазначили, що впродовж січня 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебуває понад 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні обєкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.