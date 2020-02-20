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Общественное мнение
Общество / Региональные
21 февраля 2020, 10:50

В Лисичанске состоялись общественные слушания о дальнейшей судьбе парковой скульптуры "Світове дерево"

В Лисичанске состоялись общественные слушания о дальнейшей судьбе парковой скульптуры "Світове дерево", которая уже третий месяц радует жителей и гостей города. Кому мешает скульптура узнавала наша команда.

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