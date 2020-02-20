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Общественное мнение
Политика / Региональные
21 февраля 2020, 11:34

Пристайко с Гутерришем обсудили восстановление и реинтеграцию Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с которым обсудил предоставление гумпомощи Украине и реинтеграцию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Гутерриш подтвердил приверженность резолюциям ООН относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Уверен, что мировая организация может играть активную роль и на других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Также, по данным пресс-службы МИД, Пристайко провел встречу с главой 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Украинский министр рассказал о грубом нарушении прав человека, неуважении к нормам международного права, вооруженной агрессии. Пристайко выразил надежду на скорейшее завершение межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности ООН.

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