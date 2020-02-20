Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

21 февраля 2020, 11:52

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, сообщает ТАСС.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», - сказал он.

При этом российский лидер обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги. «К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в «нормандском формате» Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», - подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось «договориться об обмене удерживаемых лиц», а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Напомним, 14 февраля президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин по телефону обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».