В Минветеранов сказали, когда освобожденные пленные получат по 100 тысяч

25 февраля 2020, 09:00

Освобожденные 29 декабря 2019 из плена боевиков украинцы получат по сто тысяч гривен материальной помощи уже через неделю, сообщает Минветеранов.

«Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по сто тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос», - говорится в сообщении.

Чтобы все это произошло, была сделана большая работа, заявили в Минветеранов.

Так, накануне правительство приняло решение относительно единой межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту;

23 из 25 лицам помогли сделать документы и открыть банковские счета;

64 гражданских из 76 человек, которых освободили 29 декабря, отправили в клиническую больницу «Феофания», где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому «дорожную карту» восстановления.

«После того как специалисты Феофании отработали свою часть работы, людей перевели в другие заведения, преимущественно в госпитали Лесная поляна и Цибли.

По состоянию на 21 февраля 2020 только в Лесной поляне было пролечено и выписано 39 пациентов из 40-ка.

14 человек попросили о дальнейшем сопровождении и были направлены в общежития в Киеве, где их с помощью общественных организаций обеспечили всем необходимым, в том числе средствами гигиены, продовольствием.

Одну женщину перевели в столичное медучреждения ждать операции на суставах.

12 человек из Феофании перевели на восстановление в госпиталь в Цыблях. Там до сих пор находится 9 человек.

«Сопровождение и помощь предоставляются и в дальнейшем, сделано несколько предложений по трудоустройству и с предоставлением жилья. Продолжается помощь по зубопротезирование и другое восстановление после травм, полученных в плену.

К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты ряда медицинских учреждений и институтов НАМН Украины», - заявили в ведомстве.