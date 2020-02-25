В Антарктиде зафиксировали «кровавый» снег

25 февраля 2020, 09:39

Уже несколько недель украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» окружена малиновым снегом, сообщают в Минобразования.

Такую окраску дают микроскопические снежные водоросли.

Украинские ученые обнаружили, что это хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.

Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента – хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновый слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема.

Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

«Цветение» снега способствует изменению климата. Ведь из-за красно-малиновой окраски он меньше отражает солнечного света и быстрее тает.

Как следствие – на снегу образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и «цветение» прекращается.

Украинская станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез, входящем в архипелаг Аргентинских островов неподалеку вытянутого Антарктического полуострова.

22 года назад – 6 февраля 1996 года – Великобритания передала ее Украине.

Сейчас на станции работает 24-я научная экспедиция.