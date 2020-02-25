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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
25 февраля 2020, 10:02

Украина получила 30 наборов для тест-системы на коронавирус

Всемирная организация охраны здоровья передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщили в ЦОЗ, наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек.

«С 2019 ВОЗ оказывает поддержку Украине по улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Эта поддержка осуществляется с целью повышения возможностей Украины подготовиться к появлению возможных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в сообщении.

Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (соответствующим эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лабораторит. Сейчас в европейском регионе работает 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.

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