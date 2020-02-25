В винницкой тюрьме правоохранители насмерть забили заключенного

25 февраля 2020, 11:08

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении шести должностным лицам «Винницкого учреждения исполнения наказаний (№1)» в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств и в убийстве с особой жестокостью (ч. 3 ст. 365 и п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, 13 июля 2019 в месте лишения свободы зафиксирован факт насильственной смерти 59-летнего мужчины, который находился под стражей по решению суда. Установлено, что мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался.

Шестеро подозреваемых в день преступления находились на службе. Следствием установлено, что работники учреждения завели пострадавшего в отдельное помещение, где нанесли ему не менее 85 ударов, а затем перевели в камеру, где он и умер. Следователи ГБР провели 9 обысков, в ходе которых выявлено средства совершения преступления.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.