Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
25 февраля 2020, 12:11

На Сумщине задержали чиновника «Укроборонпрома»

24 февраля задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 47 тыс. грн начальником одного из отделов казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Импульс», входящего в состав ГК «Укроборонпром».

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанную сумму чиновник, который к тому же является депутатом горсовета, требовал и получил за беспрепятственную реализацию, то есть без соответствующих разрешений и документов, продукции казенного предприятия, а именно – пороха.

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Неправомерную выгоду у задержанного изъяли. Напомним, что согласно санкции ч. 3 ст. 368 УК взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: