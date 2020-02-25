На Сумщине задержали чиновника «Укроборонпрома»

25 февраля 2020, 12:11

24 февраля задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 47 тыс. грн начальником одного из отделов казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Импульс», входящего в состав ГК «Укроборонпром».

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанную сумму чиновник, который к тому же является депутатом горсовета, требовал и получил за беспрепятственную реализацию, то есть без соответствующих разрешений и документов, продукции казенного предприятия, а именно – пороха.

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Неправомерную выгоду у задержанного изъяли. Напомним, что согласно санкции ч. 3 ст. 368 УК взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.