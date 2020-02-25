Новая банкнота 200 гривен введена в оборот

25 февраля 2020, 12:58

Национальный банк Украины 25 февраля 2020 ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это еще один шаг в направлении оптимизации банкнотно-монетного ряда гривни, продолжается с 2014 года.

Завершит этот процесс введения в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен (в середине 2020 года).

«Обновленный номинальный ряд гривни будет содержать надежные и защищенные от подделок банкноты, а также обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Благодаря таким комплексным изменениям номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)», – говорится в сообщении.

О механизме замены обновленных банкнот Нацбанк в первую очередь планирует ввести в оборот около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах. «Обновленная банкнота номиналом 200 гривен теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках, - сообщил заместитель председателя Нацбанка Сергей Холод. - С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные банкноты номиналом 200 гривен в Национальном банке и выдавать их своим клиентам». Производители банкоматов, банковской счетной техники, программно-технических комплексов самообслуживания также смогут отныне получить новые 200-гривневые банкноты у банков или у НБУ для настройки своего оборудования. Для граждан Национальный банк создал максимально удобные условия – им не нужно обменивать банкноты номиналами 200 гривен старого образца на новые. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми денежными знаками, так и банкнотами номиналом 200 гривен образца 2007 года. Постепенно в обращении становиться больше новых 200-гривневых банкнот в результате естественного износа банкнот старого образца.

На банкноте нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной - изображение здания въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Преобладающий цвет банкноты – светло-розовый. «Вместе с тем мы существенно усилили защиту новой банкноты номиналом 200 гривен. В частности, теперь эта банкнота имеет несколько новых современных элементов защиты, что значительно минимизируют возможность ее подделки», - отметил директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить такой элемент защиты как оптически переменный элемент SPARK. Он постепенно будет менять цвет от пурпурного до золотисто-зеленого. Еще один важный элемент защиты - «оконная» защитная лента. Эта частично введена в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и графический знак гривни. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения. Кроме того, на банкноте улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.