Более 950 тысяч жителей ОРДЛО получили украинскую «биометрику»

26 февраля 2020, 09:00

По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области.

Такие данные привела на запрос DW Государственная миграционная служба Украины.

По данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Напомним, по данным по состоянию на март 2019 года, биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу получили 134,2 тысячи жителей временно оккупированного Крыма.

Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо должно в частности, предоставить паспорт гражданина Украины. Биометрические паспорта для выезда за границу в Украину оформляются и выдаются с 2015 года.