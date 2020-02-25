Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук уходит в отставку

26 февраля 2020, 14:18

Сегодня, 26 февраля, исполняющий обязанности главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Причиной ухода является несогласие с политизацией экономических процессов на рынке электроэнергетики.

Об этом Всеволод Ковальчук сообщил на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления" Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - пишет Ковальчук.

Как говорится в сообщении, причиной этого шага стала борьба с олигархическим и политическим влиянием в энергетике за независимость оператора энергосистемы.

"Лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - говорит экс-глава «Укрэнерго».

Как сообщает Ковальчук, на прошлой неделе наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" принял решение о прекращении его обязанностей председателя правления компании.