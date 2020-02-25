На дороге Киев-Чоп столкнулись 6 автомобилей, пострадал ребенок

26 февраля 2020, 10:13

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей. Об этом сообщает полиция

Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь столкнулся в автобус "БАЗ", ехавший впереди. После столкновения, автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.

В результате масштабного автомобильного происшествия пострадали водитель Renault, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля Fiat.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - ограничение свободы сроком до 3 лет.