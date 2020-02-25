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Общественное мнение
Экономика / Региональные
26 февраля 2020, 10:43

Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 230 млн грн ПДФО

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня 2020 року до бюджетів усіх рівні надійшло 229,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 171,2 млн грн ПДФО, що перевищує показники за січень 2019 року на 23,6 млн гривень.

До державного бюджету мобілізовано 58,7 млн грн ПДФО або на 8,1 млн грн більше, ніж за січень минулого року.

У відомстві зазначили, що понад 98 відсотків ПДФО надійшло за рахунок добровільної сплати сумлінними платниками.

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