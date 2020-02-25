В Северодонецке появится областная клиническая больница

26 февраля 2020, 10:46

Правительство поддержало создание Луганской областной клинической больницы в Севердонецке. Такое решение было принято вчера, 25 февраля, во время совещания в Киеве.

Правительство поддержало создание Луганской областной клинической больницы в Севердонецке. Такое решение было принято вчера, 25 февраля, во время совещания в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Так, в мероприятии приняли участие глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, его заместитель Екатерина Безгинская и директор Департамента здравоохранения ЛОГА Валентин Шкорубский.

«Правительство поддержало создание в Северодонецке областной клинической больницы. Северодонецкая городская многопрофильная больница войдет в перечень наших опорных учреждений здравоохранения. Такое решение принято на сегодняшнем заседании. Кстати, это заведение подало предложения на 19 пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Среди них все основные - лечение инфаркта, инсульта, медицинская помощь при родах и новорожденным в сложных случаях. Это очень важно для жителей Луганщины», - отметил Гайдай.

Отмечается, что когда соответствующее решение утвердят на заседании правительства, средства будут предоставлены из госбюджета.

По словам главы ЛОГА, это позволит местным жителям и переселенцам получать необходимую медицинскую помощь в городе, не выезжая в другие населенные пункты.

Так, из 29 заведений, запланированных в области для преобразования в рамках медицинской реформы, 28 уже получили статус коммунальных некоммерческих предприятий (97% автономизации).

Также на Луганщине уже определены пять опорных учреждений здравоохранения. Это коммунальные некоммерческие предприятия: Лисичанска многопрофильная больница, Рубежанская центральная городская больница, Беловодская многопрофильная больница, Сватовская многопрофильная больница и Старобельское районное территориальное медицинское объединение.