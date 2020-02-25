ВОЗ: Многие страны мира не готовы противостоять коронавирусу

26 февраля 2020, 11:43

Многие страны мира не готовы сдержать возможную вспышку коронавируса, поскольку не имеют такой системы эпидемнадзора, как в Китае.

Об этом заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, сообщает Укринформ.

«Общее заключение для мира - он просто не готов», - отметил он после поездки в Китай.

По словам Эйлворда, это быстро нарастающая эпидемия в разных точках мира, «с чем нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию».

И это может вызвать трудности в странах, где нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, стране, которая сильно пострадала от смертельной вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

«Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа», - отметил он.

По состоянию на 26 февраля инфекцией коронавируса по всему миру поражены уже 81 002 человека, погибли 2762 человека и выздоровели 30 098.