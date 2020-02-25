26 февраля 2020, 12:02 На Луганщине задержали сбытчика наркотиков На Попаснянщине на "горячем" задержали 37-летнего мужчину, который сбывал наркотическое вещество, внешне похожее на марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Луганщины. Так, сейчас проводятся следственно-розыскные действия с целью установления каналов поступления и сбыта наркотиков. Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Твитнуть Загрузка... Загрузка...