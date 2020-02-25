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Общественное мнение
Криминал / Региональные
26 февраля 2020, 12:02

На Луганщине задержали сбытчика наркотиков

На Попаснянщине на "горячем" задержали 37-летнего мужчину, который сбывал наркотическое вещество, внешне похожее на марихуану.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Луганщины.

Так, сейчас проводятся следственно-розыскные действия с целью установления каналов поступления и сбыта наркотиков.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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