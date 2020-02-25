На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военный

Сегодня утром на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Максим Праута, сообщает пресс-служба Минобороны.
«К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям Героя», – отметил он.
Напомним, 25 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.