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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
26 февраля 2020, 13:38

На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военный

Сегодня утром на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Максим Праута, сообщает пресс-служба Минобороны.

«К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям Героя», – отметил он.

Напомним, 25 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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