Маєте податковий борг: статус платника єдиного податку під загрозою

27 февраля 2020, 14:42

У Головному управлінні ДПС у Луганській області звернули увагу. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України (далі ‒ ПКУ), у випадку наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Контролюючий орган може анулювати реєстрацію платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за своїм рішенням у разі наявності у платника єдиного податку податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

Таке виключення з реєстру платників єдиного податку здійснюється в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.

Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Інформацію щодо наявності податкового боргу можна з’ясувати на електронних сервісах ДПС України: «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», що розміщений на офіційному порталі ДПС за посиланням http://tax.gov.ua/businesspartner, або в «Електронному кабінеті платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua.

Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Це визначено підпунктом 3 пункту 299.10 ПКУ.