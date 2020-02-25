Фигурантам дела Гандзюк объявили новые подозрения

27 февраля 2020, 14:00

Офис генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ 26 февраля 2020 сообщили о подозрении 4-м лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

«Указанные следственные и процессуальные действия состоялись по новым открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания указанной преступной организации, в которых прокуроры осуществляют процессуальное руководство, и является продолжением совместной спецоперации с участием Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции 20 января 2020 с целью прекращения деятельности преступной организации», - пояснили в ОГП.

В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации – бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщается о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам.

Кроме того, 26 февраля 2020 суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

Напомним, прокуроры Офиса генерального прокурора при взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 в Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.